В Харькове после ракетного удара РФ поздно вечером 9 января зафиксированы повреждения детского оздоровительного центра.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Информация о пострадавших не поступала - в помещениях на момент атаки никого не было.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что речь о детском лагере на окраине города.

Были опубликованы фото лагеря после ракетного удара.

Фото Харьковской ОВА

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ заявили о дефиците зенитных управляемых ракет. Об этом сказал спикер Воздушных сил Игнат, комментируя статью The New York Times о том, что США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot. Немало ракет потратили, чтобы обить три последние массированные российские атаки 29 декабря, 2 и 8 января.

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