Харьковские власти прокомментировали информацию The Telegraph о возможном новом наступлении армии РФ под Харьковом.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время краткого интервью журналистам.

По его словам, в данный момент на подступах к городу не наблюдается достаточной концентрации войск противника, но "ситуация может измениться поминутно".

Олег Синегубов считает, что РФ по-прежнему сохраняет планы оккупации Харькова и территорий области, освобожденных осенью 2022 года.

Ранее глава Харьковской ОВА сообщал, что в Купянском районе идут тяжелые бои, в случае обострения ситуации будет объявлена эвакуация.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко активизировала штурмовые действия на юго-восточном направлении. Количество боестолкновений увеличилось за сутки почти вдвое - до 47. Под Авдеевкой основные бои продолжаются вокруг Степного. К югу от Авдеевки идут попытки россиян закрепиться в Первомайском, а к западу от Марьинки - войти в село Георгиевка.

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