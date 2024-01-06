У России сейчас недостаточно войск на харьковском направлении, чтобы начать наступление на Харьков 15 января.

Такое мнение высказал украинский военный эксперт Константин Машовец, комментируя статью в британской The Telegraph о вероятности такого наступления.

По его словам, российская группировка в Белгородской области составляет около 12 тысяч военных, чего достаточно для обороны, но не для наступления. Остальные российские силы в регионе заняты штурмом подступов к Купянску.

"По состоянию на данный момент, главным предназначением группировки войск противника "Белгород", развернутого в направлении на Слобожанский операционный район, является ведение сковывающих действий и недопущение переброски определенных сил и средств ВСУ на другие операционные направления", - пишет он.

При этом Машовец указывает, что в случае создания достаточной для штурма группировки движение на Харьков имело бы для россиян ряд неоспоримых преимуществ:

1. РФ уже имеет оборонительную группировку в Белгородской области, и могла бы относительно скрытно ее наращивать, пользуясь развитой логистикой.

2. До Харькова от границы около 20 километров, что позволяет в полную силу работать ствольной артиллерии и РСЗО, а также реализовывать превосходство в авиации.

3. Отсутствие значимых водных преград и большое количество лесов, позволяющих более скрытно перемещать личный состав. Кроме того, в Харьков ведут четыре автомобильные дороги.

4. Возможность обходного удара с северо-запада в левый фланг украинской группировки, которая обороняется к северо-востоку от Харькова (например, через Богодухов).

Ранее Синегубов прокомментировал информацию The Telegraph о возможном новом наступлении армии РФ под Харьковом. По его словам, в данный момент на подступах к городу не наблюдается достаточной концентрации войск противника, но "ситуация может измениться поминутно".