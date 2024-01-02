РФ способна за одну-три недели сформировать достаточный контингент для повторного вторжения в Черниговскую область.

Об этом заявил на пресс-конференции глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Он уверен, что российские военные способные за короткий промежуток времени собрать контингент для повторного вторжения.

"Cделают они это или нет, зависит и от того, насколько мы будем работать с точки зрения наращивания фортификаций. Они все видят, летают, где могут, где-то кто-то ездит, мы же этого не исключаем. Они понимают ситуацию. Фортификация 2023 года относительно фортификации 2022 года - это совсем другой уровень. Сейчас мы и дальше будем усиливать этот аспект. Чем больше мы это будем делать, тем меньше вероятность повторного мероприятия врага на территорию Черниговской области", - сказал Чаус.

Чаус заявил, что в 2023 году было выделено 363 миллиона гривен из резервного фонда госбюджета на строительство военных, инженерных и фортификационных сооружений. Из этой суммы было использовано более 217 миллионов гривен, что составляет 59,9%.

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