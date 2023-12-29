Москва впервые заявила о применении западного оружия по территории РФ.

Об этом сказано в сообщении российского Министерства обороны в телеграм-канале ведомства.

Минобороны РФ утверждает, что средства ПВО сбили над территорией Белгородской области три противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

Украина и США этого не подтверждали.

AGM-88 HARM - это американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета. Ее разрабатывали в качестве замены ракетам AGM-45 Shrike. Она была принята на вооружение в 1983 году и способна наводиться на высокочастотные РЛС.

Ранее в Киеве и Вашингтоне заявляли, что натовское вооружение не будет применяться по России за исключением захваченных ею территорий. Например, советник Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что Украина не бьет по территории России, а западное оружие будет использовать только для деоккупации своей территории.

Хотя в СМИ просачивались сообщения о таком использовании. Так, летом The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США написала, что воюющие на стороне Украины россияне из "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые вторглись на территорию Белгородской области, использовали западное вооружение. А именно четыре тактические машины MRAP, предоставленные Украине США и Польшей, и стрелковое оружие.