В сети публикуют видео момента удара дальнобойной ракеты по большому десантному кораблю "Новочеркасск" в порту Феодосии.

Ночью 26 декабря российский корабль был поражен ракетным ударом Воздушных сил Украины. На видео виден мощный взрыв с последующей детонацией.

В Воздушных силах Украины сообщили, что атака совершалась несколькими дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP. РФ может сбивать эти ракеты, но ПВО удается обходить с помощью "определенных тактических приемов и хорошего западного вооружения".

Масштаб детонации корабля говорит о том, что там были боеприпасы, а само судно вряд ли подлежит ремонту.

Также утром в рф были опубликованы фото из порта в Феодосии, на них видно, что все еще продолжался пожар.

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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