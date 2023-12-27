На российском корабле "Новочеркасск", который стоял в бухте Феодосии, в момент ракетного удара находились 77 моряков.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание Astra.

По данным издания, сейчас 33 из них числятся пропавшими без вести, 19 ранены. В результате атаки погибла 64-летняя работница охраны порта Надежда Толщина, ещё четыре гражданских ранены.

Собеседник издания утверждает, что "без вести пропавших" может оказаться ещё больше.

Ранее появилось видео последствий удара по порту Феодосии, в результате которого был поражен десантный корабль.

Мы также сообщали, что ВСУ нанесли ракетный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в Феодосии.

Война в Украине идет уже 672-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью ВСУ нанесли удар по российскому Черноморскому флоту - запущенные с украинских самолетов ракеты Storm Shadow потопили большой десантный корабль "Новочеркасск", стоявший в порту Феодосии. Также вчера главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ отошли из западных окраин города Марьинки.

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