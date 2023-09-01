Администрация США не поддерживает и не поощряет ВСУ наносить удары в глубь российской территории.

Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Не было никаких изменений в том, что касается нашей политики в отношении ударов (Украины – Ред.) в глубь территории России. Мы не поощряем и не поддерживаем их. Мы сосредоточены на том, чтобы Украина смогла отвоевать свою территорию, собственную землю", – сказал он.

В марте в Пентагоне заверили, что США не передают Украине разведданные для нанесения ударов по территории России. В ведомстве добавили, что "США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут этой войны".

Однако на днях журнал The Economist написал, что Украина часто получает разведданные для ударов дронами по территории РФ от Запада. Союзники передают ВСУ информацию о российских радарах, радиоэлектронной борьбе и средствах ПВО. При этом Россия не может обезопасить всю свою огромную территорию. Однако до намеченных целей долетают около 35-40% дронов.