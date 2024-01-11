Украине "не хватит никаких средств" сбивать все ракеты С-300, которых у РФ есть огромный запас.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, отвечая на вопрос, как обезопасить Харьков от участившихся обстрелов этими баллистическими ракетами.

"Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств. Поэтому лучший метод - это уничтожение этих пусковых установок на территории, откуда запускают ракеты. Нужно иметь достаточно высокоточное мощное вооружение, чтобы уменьшить количество тех батарей, дивизионов С-300, которые сегодня Россия расположила по передней линии", - заявил Игнат в эфире телемарафона.

При этом он констатировал, что на то, чтобы спуститься в укрытие, у харьковчан есть считанные минуты после объявления угрозы удара баллистическим оружием.

Напомни, что ночью РФ ударила по Харькову ракетами С-300. В результате обстрела гостиницы ранено уже 13 человек.

Также в Воздушных силах подтвердили дефицит зенитных управляемых ракет.

Война в Украине идет уже 687-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики продолжают обсуждать якобы планы России начать наступление на Харьков. ISW отмечает, что РФ для этого потребуется гораздо больше сил, чем они сейчас сконцентрировали вдоль границы. В ВСУ также заявляют, что на данный момент не видят какой-либо концентрации российских сил для удара в направлении Харькова.

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