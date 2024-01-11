В Харькове после вечернего ракетного удара по гостинице 10 января уже 13 пострадавших.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в своем телеграм-канале.

"По обновленной информации, на данный момент после удара по отелю пострадали 13 человек", - говорится в сообщении.

В то же время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщает о 12-ти пострадавших, двое из которых находятся в больницах города в тяжелом и среднем состояниях.

"Около 22:30 враг со стороны Белгорода нанес ракетный удар из ЗРК С-300 по Киевскому району Харькова. Поврежден отель. Одна ракета попала в землю у фасада здания, вторая – в крышу здания с последующим частичным разрушением задней части гостиницы. Пострадали 12 человек. На данный момент в медучреждениях находятся 2 человека: 35-летний мужчина, состояние тяжелое и 71-летняя женщина, состояние среднее", - написал глава ОВА в своем телеграм-канале.

Также в сети появилось видео момента прилета и кадры первых минут после удара по гостинице.

Ранее мы писали, что во время ликвидации последствий вражеского удара по гостинице в Харькове были спасены два раненых человека и эвакуированы 19 человек. Кроме отеля, пострадали жилые дома – один коммунальный, один частный, автосалон и производственное предприятие.

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