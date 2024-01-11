Появились кадры с места удара по Харькову вчера вечером.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, две ракеты попали по гостинице в центре Харькова. Там находилось 30 человек, из которых одиннадцать ранены. Это персонал и постояльцы гостиницы.

Среди пострадавших есть турецкие журналисты.

Кроме гостиницы пострадали жилые дома – один коммунальный, один частный, автосалон и производственное предприятие.

Спасатели сообщают, что во время ликвидации последствий вражеского удара по гостинице в Харькове были спасены два раненых человека и эвакуированы 19 человек.

Последствия удара РФ по гостинице в Харькове. Фото ГСЧС

Напомним, что вечером 10 января Харьков подвергся ракетному обстрелу, пострадал гражданский объект.

Война в Украине идет уже 687-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня.

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