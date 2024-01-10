Анализируем ситуацию на 686-й день войны.

Ситуация на фронте

Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Донецка в районе Марьинки, сообщает "Институт изучения войны" (США)

Кадры за 9 января показывают, что россияне имели успех в южной части Новомихайловки. О том же пишет военный паблик Deep State и подтверждают российские телеграм-каналы. Они утверждают, что под Новомихайловской основные бои идут в районе кладбища, предприятия "Синтезпродсервис" и машинно-тракторной фабрики.

Также, по данным Deep State, россияне наступают в сторону Георгиевки к западу от Марьинки. Российские паблики заявляют о захвате двух церквей в этой деревне.

Все источники также пишут о в основном позиционных боях под Авдеевкой. Но российские паблики утверждают, что их армия наступает в районе Очеретино, где удалось расширить зону контроля вдоль железнодорожного полотна.

Военные аналитики тем временем продолжают обсуждать якобы планы России начать наступление на Харьков (о них ранее написала британская пресса).

"Институт изучения войны" напомнил недавнее заявление Пескова о том, что российские силы сделают все, чтобы предотвратить обстрелы Белгородской области.

Также российские комментаторы стали призывать российские войска создать "буферную зону" глубиной до 15 километров в Харьковской области, чтобы оттеснить украинские РСЗО и артиллерию от границы с Белгородской областью.

ISW отмечает, что РФ для этого потребуется гораздо больше сил, чем они сейчас сконцентрировали вдоль границы.

Эксперты считают, что скорее РФ еще больше активизирует свое наступление под Купянском, которое уже несколько месяцев не дает ей особого результата. А в Белгородской области российская армия способна максимум на отвлекающие маневры, с целью отвлечь украинские силы от возможного наступления под Купянском.

В ВСУ также заявляют, что на данный момент не видят какой-либо концентрации российских сил для удара в направлении Харькова.

Детальнее перспективы наступления РФ мы анализировали здесь.

Воздушные удары

Харьков вчера вечером был снова под обстрелом. Две ракеты вечером ударили по территории детского лагеря под Харьковом. Разрушены медицинский корпус, здание столовой, повреждена территория.

Минобороны РФ сегодня заявило об уничтожении беспилотника в Саратовской области.

СМИ отмечают, что там расположен, в частности, аэродром, где базируются российские стратегические бомбардировщики, запускающие ракеты по Украине.

Российский оппозиционный паблик пишет, что два дрона упали на территорию военного аэродрома в Энгельсе. О последствиях неизвестно. Этот аэродром уже подвергался атаке в декабре 2022 года.

В Белом доме вчера снова заявили о применении Россией северокорейских баллистических ракет по Украине.

Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что они зафиксировали новые пуски 6 января. "Мы до сих пор оцениваем последствия этих ударов, но можем подтвердить, что по меньшей мере одна из них попала по Харькову", – сказал Кирби.

В РФ применения по Украине северокорейских ракет не подтверждали. И говорят больше о развитии собственных вооружений. Так, в этом году россияне начнут серийное производство новой планирующей авиабомбы "Дрель".

Заявлено, что она уже успешно прошла все испытания и на 2024 год запланировано изготовление первой серийной партии. Параллельно ведется разработка некоторых боевых частей для бомб.

Отмечается, что информация о ее использовании в Украине является "закрытой".

Разработчик бомбы, госкорпорация "Ростех", ожидает, что "Дрель" будет практически невозможно распознать на радарах, она сможет самостоятельно долететь до цели и раскрыться над ней в нужный момент. Бомба предназначена для уничтожения бронетехники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.

Российские и западные источники утверждают, что "Дрель" — это разновидность кассетной бомбы.

Британский телеканал Sky News со ссылкой на источники пишет, что Иран разработал новый ударный дрон для России и близок к передаче баллистических ракет.

"Шахед-107" описывается как "взрывоопасный и разведывательный" БПЛА, возможно, оснащенный технологиями для поиска боевых целей, таких как западные РСЗО. Дальность полета оценивается в 1500 км, его можно запускать с транспортного средства.

Предполагается, что он может транслировать видео онлайн, что позволяет использовать его не только как ударный, но и разведывательный дрон.

"Несколько единиц" специально разработанного дрона могли быть предложены РФ, что отражает "значительную работу по проектированию сил, которую ведет Иран для поддержки интересов России в отношении Украины".

Украинский источник издания заявил, что сообщения о разработке нового типа дрона "скорее всего, правда", и у Киева "есть огромные опасения по поводу возможных поставок упомянутых типов дронов".

Военные перспективы

Бывший советник Банковой Алексей Арестович заявил, что россияне уже с прошлой зимы стали более качественно готовить своих военных.

Он рассказывает, что почувствовал "большие проблемы" для Украины, когда узнал, что группа мобилизованных РФ в конце февраля не смогла сдать нормативы после учений, и ее в полном составе отправили на переподготовку.

"Их оставили на второй цикл подготовки. И тут я понял, что у нас начались большие проблемы - потому что они начали качественно готовить смену", - сказал бывший советник Банковой.

По его словам, с тех пор россияне "выпускают подготовленный резерв".

Также он заявляет, что российские войска стали более мотивированными. Такой вывод Арестович делает из видео, где российские военные предпочитают застрелиться, но не сдаваться в плен.

"Солдат, который стреляется или взрывает себя гранатой, чтобы не попасть в плен - это кто угодно, только не слабосильный, тупой, обманутый орк, которого гонят вперед заградотряды. Потому что, когда он стреляется, нет никаких заградотрядов. Он сам, один на один, между жизнью и смертью принимает это решение. И с такими людьми воевать очень тяжело", - считает Арестович.

Он раскритиковал тех, кто смеется над такими видео.

"У нас дилемма такая: или подумать, с кем мы сражаемся, или поржать... Мы выбираем поржать. И это не способствует росту нашей боеспособности", - добавил бывший советник ОП.

Западные СМИ пишут, что боеспособность Украины снизилась из-за неудачного контрнаступлении, где произошел "разгром элитных украинских сил". Как пишет The Wall Street Journal, именно поэтому "военные усилия Украины зашли в тупик".

Издание выпустило очередной материал о том, как украинские штурмовые группы несли огромные потери при атаке на российские позиции.

"Провал контрнаступления в 2023 году привел к ряду мрачных осознаний по мере того, как боевые действия приближаются к началу третьего года", - пишет издание.

Говоря о перспективах этого года, британский журнал The Time назвал в числе главных рисков "разделенную Украину".

"В этом году Украина останется де-факто разделена, и теперь у России есть инициатива на поле боя и материальное преимущество", - пишет издание.

По его оценкам, "2024 год – переломный момент в конфликте: если Украина в ближайшее время не решит свои проблемы с личным составом армии, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и, возможно, расширятся".

"Киев получил сильный удар от ослабевающей политической и материальной поддержки со стороны Соединенных Штатов, а перспективы европейской помощи лишь немного лучше. Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках", – говорится в публикации.

The Time считает, что "в этом году Киев пойдет на больший военный риск, включая удары по большему количеству целей на территории России, которые спровоцируют беспрецедентные ответные действия России и могут втянуть НАТО в конфликт".

Судя по вчерашней статье журналиста Wall Street Journal, это главное опасение Запада, которым можно объяснить и низкий уровень военной помощи, и отказ санкционировать операции ВСУ, которые могли бы решающим образом изменить ситуацию в пользу Киева (и спровоцировать РФ на применение ядерного оружия).

На этом фоне на Западе вновь звучат призывы к переговорам.

Министр обороны Италии сегодня снова заявил, что по Украине "пришло время для дипломатии".

Гвидо Крозетто в обращении к парламенту Италии сказал, что украинское контрнаступление 2023 года не принесло желаемого результата, и к военной ситуации следует относиться "реалистично".

"С этой точки зрения кажется, что пришло время для дипломатии наряду с военной поддержкой Украины, поскольку с обеих сторон поступает ряд важных сигналов", - сказал Крозетто.

Он считает, что РФ демонстрирует готовность к переговорам, а позиция Украины кажется менее бескомпромиссной, чем раньше.

"В Украине внутренний фронт, похоже, уже не так един, как в прошлом, в поддержке политики президента Зеленского, что подчеркивает некоторые расхождения в политическом дискурсе. Все это необходимо учитывать на пути к переговорам по прекращению конфликта и последующему процессу нормализации отношений не только России с Украиной, но России и со странами Запада", - сказал Крозетто.

Тем временем в Кремль по-прежнему заявляют, что не видят стремления Украины к переговорам.

"По каким-то мирным процессам - здесь по-прежнему пустота. Совершенно труднообъяснимые процессы по этой "мирной формуле" Зеленского (она предусматривает вывод российских войск на границы 1991 года - Ред.): какая-то комбинация стран, которые обсуждают некую "мирную формулу" без участия России. Очень странный процесс, но ничего другого, то есть ничего серьезного в этом плане нет. Де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров. Мы продолжаем нашу "специальную военную операцию", - заявил Дмитрий Песков.

Мобилизация

11 января в Раде будут голосовать в первом чтении за законопроект по мобилизации, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Это показательный момент. То есть, на Банковой решили ускорять процесс - несмотря на запредельное количество претензий к скандальному законопроекту со стороны общественности и депутатов.

Ранее ходили слухи, что документ даже не будут ставить на голосование, а просто вернут на доработку в Кабмин. Но теперь дорабатывать, видимо, планируют уже ко второму чтению.

Тем временем, в Одессе идут очередные витки "трамвайной мобилизации". Видео с проверками маршруток и электротранспорта продолжают наводнять местные паблики.

От мобилизации многие "спасаются" неочевидным ранее способом - оставляя родительские права на ребенка только отцу. В этом случае он получает отсрочку.

СМИ пишут, что в Украине резко возросло количество отцов, которые через суд отбирают детей у матерей. Причем абсолютное большинство разводов с последующим лишением матери права воспитания ребенка в пользу отца являются фиктивными – с целью избежать мобилизации.

Сообщается, что в 2019 году было всего лишь 589 таких судебных решений и только в 133 случаях решения были в пользу отца.

В 2022 году ситуация кардинально изменилась – судебные решения о совместном проживании и содержании детей в свою пользу получили уже 859 мужчин. А за 2023 в украинских судах зафиксировано уже 2708 таких решений.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области СБУ задержала судью, который, по версии следствия, за деньги фиктивно определял место жительства несовершеннолетних детей за мужчинами.