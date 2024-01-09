Западные СМИ сообщили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный хотел наступать к границам Крыма ещё в 2022 году, но американцы этот план зарубили.

История не знает сослагательного наклонения. Но если представить, что план наступления на юг в августе-сентябре 2022 года был бы утвержден, то ход войны мог быть кардинально иным.



Напомним, в конце августа 2022 года украинские войска начали наступление на правом берегу в Херсонской области, где российские войска ждали их, подготовив оборону. Поэтому прорывов там не произошло, а начались затяжные бои, которые закончились в начале ноября тем, что российские войска довольно организовано, забрав почти всю технику, отступили на левый берег Днепра вследствие того, что плацдарм на правобережье было трудно удерживать из-за постоянных ударов ВСУ по переправам через реку. Это стало, безусловно, большой победой Украины и поражением России, но не ее разгромом. Армия РФ заняла оборону вдоль левого берега Днепра. Контроль над сухопутным коридором в Крым россияне сохранили.



В начале сентября ВСУ начали наступление в Харьковской области. Россияне его здесь не ждали и к нему не готовились, а потому ВСУ быстро прорвали оборону и освободили обширные территории. Несмотря на оглушительный информационно-политический эффект, военно-стратегические последствия этого успеха были незначительными. Российские войска отошли, не попав в окружение, и вскоре смогли стабилизировать фронт по линии Сватово-Кременная. В целом для хода войны харьковская наступательная операция ВСУ не стала переломом.



А вот у так и не состоявшегося в 2022 году удара на юг с целью выхода на границу Крыма последствия могли бы иметь стратегический характер.



Если бы тогда удалось успешно осуществить эту операцию, то был бы перерезан сухопутный коридор в Крым, одновременно оказалась бы в огромном котле сильнейшая группировка армии РФ в Херсонской области как на левом, так и на правом берегу. Украина смогла бы наносить удары по транспортным узлам в Крыму, фактически изолировав полуостров. В общем, сделать все то, что ВСУ планировали осуществить в 2023 году, но не смогли из-за мощнейших линий обороны россиян и их хорошей подготовки к обороне.



В 2022 же году мощных линий обороны на юге не было. Основная часть южной группировки российских войск находилась на правом берегу Днепра и быстро перебросить ее не удалось бы, учитывая постоянные удары по переправам. По свидетельству российских военкоров, оборона РФ в Запорожской области была тогда даже слабее, чем в Харьковской.



Поэтому вероятность успеха ВСУ в наступлении на юге в 2022 году была намного выше, чем в 2023-м. И последствия для РФ прорыва украинских войск были бы катастрофическими. В начале сентября еще никакой мобилизации в России не было. Резервы оказались на исходе. И в случае выхода украинской армии к границам Крыма Москва была бы вынуждена соглашаться на мир на условиях Украины либо поставить ультиматум, пригрозив использовать ядерное оружие.



Но, как видим, если верить западным журналистам, американцы наложили "вето". Причем с учетом ядерного фактора не исключено, что Вашингтон сознательно "отменил" наступление ВСУ на Крым, чтобы не доводить дело до угрозы мировой войны.



Так или иначе, но благодаря тому, что ВСУ сконцентрировали свои силы для ударов по менее опасным для РФ направлениям в Херсонской и Харьковской областях, Россия получила время для проведения мобилизации, укрепления армии, перезапуска военной промышленности и других действий, которые и предопределили в 2023 году неудачу украинского наступления.

Ранее мы приводили материал американского издания о том, что Залужный хотел провести наступление к Крыму еще в 2022 году, но против выступили США.

Вместе с этим издание Welt предполагает, что Украина может начать наступление на юге весной.