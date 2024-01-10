По поводу "наступления России", о котором в последнее время много говорят.

Говорят, например, что скоро РФ пойдет в атаку на Харьков. Или на других направлениях.

А некоторые эксперты, например, военный обозреватель газеты Bild, Юлиан Репке, уже объявили зимнее наступление российской армии провалившимся, поскольку россияне не смогли продвинуться глубоко ни по одному из направлений.

В то же время нынешняя ситуация на фронте в принципе не подразумевает, что одна из сторон может осуществлять глубокие прорывы – ни на Харьков, ни на Мелитополь.

Это показало летнее наступление ВСУ на юге и это также показывают нынешние наступательные действия России.

Какой-то резкий прорыв и кардинальное изменение ситуации на фронте может быть, только если случится некий форс-мажор.

Например, дестабилизация внутренней ситуации или в России, или в Украине, деморализация и критическое падение дисциплины в украинской или российской армии, прекращение военной и финансовой поддержки Украины западными союзниками. Либо если одна из воюющих сторон получит принципиально новое оружие, которое перевернет ситуацию на поле боя. Как писал Залужный – случится нечто, сравнимое с изобретением пороха.

Если ничего из этого не произойдет, то война продолжится в нынешнем своем формате, когда неделями могут биться за одну посадку, а месяцами или даже годами – за одно село или небольшой город.

Причины этого уже много раз назывались: паритет сил и очень мощные оборонительные инструменты, которые есть у обоих воюющих армий. Это и управляемые противотанковые ракеты, и беспилотники в огромном количестве, которые фактически делают невозможным неожиданное наступление, так как фронт просматривается противниками насквозь в глубину до двух десятков и более километров.

Но нельзя сказать, что успешное наступление в таких условиях в принципе невозможно и что это некий тупик, из которого нет выхода.

Даже медленное наступление может привести к стратегическому успеху одной из сторон. Но только, если в ее пользу сработает математика потерь, резервов, живой силы, техники и боеприпасов. То есть, если резервы у наступающей стороны окажутся намного больше, чем у обороняющейся (в обороне тоже несут потери и значительные). И в какой-то момент наступит ситуация, когда резервы у обороняющейся армии будут исчерпаны и тогда фронт может "посыпаться". Либо может быть ситуацию, когда исчерпаются резервы наступающих и обороняющаяся армия сможет нанести сокрушительный контрудар.



Судя по заявлениям украинских военных, именно на исчерпание резервов россиян и был расчет во время наступления ВСУ на юге после того, как уже в июне стало понятно, что быстрого прорыва не произойдет. Ряд комментаторов говорили, что в ходе наступления украинская армия "перемалывает" резервы противника и вот-вот они закончатся. Однако этот прогноз осуществился с точностью почти наоборот. Потому что в реальности у россиян резервов оказалось больше, чем у Украины, и это стало понятно примерно в сентябре. После чего ВСУ фактически и остановили наступление.

Теперь по большинству направлений наступают россияне. Наступают также медленно, продвигаясь на считанные километры за месяц в лучшем случае. Под Бахмутом чуть быстрее, под Донецком чуть медленнее. И вопрос добьются ли они стратегического успеха зависит от все той же математики резервов – будет ли их у РФ достаточно, чтобы бросать их из раза в раз в атаку. И какие есть резервы у Украины, чтоб эти атаки раз за разом отбивать. И соответственно, какие потери каждая из сторон будет при этом нести.

Такая война будет долгой, кровавой и никто не сможет сказать точно, когда наступит результат в виде обрушения фронта из-за истощения резервов одной из сторон. Через месяц, через год, через два года или лет через 5.

Ответ на этот вопрос будет определяться несколькими факторами.

В первую очередь – сможет ли Украина в ближайшие месяцы перезапустить процесс мобилизации, так как проблемы с численностью личного состава уже признаются и украинским командованием. Если этого не получится, то тяжелые последствия для ВСУ на фронте могут наступить уже не в отдаленном будущем.

Также многое будет зависеть и от действий России - сможет РФ и дальше пополнять армию десятками тысяч контрактников ежемесячно, объявит ли Путин новую волну мобилизации, чтоб сохранить возможность постоянно проводить наступательные действия или, как минимум, держать фронт.

Как мы уже неоднократно писали, большие риски долгой войны есть и для России, и для Украины. Это и дестабилизация ситуации внутри страны, и нарастание социально-экономических проблемы, и угроза деморализации армии. Однако есть риск, который для Украины в долгой войне очевидно выше, чем для России в силу численности населения – это истощение резервов и обескровливание армии. Причем вне зависимости от того, будет ли Украина наступать, либо будет обороняться.

При наступлении потери выше, но при обороне они тоже есть.

Поэтому вопрос пополнения украинской армии личным составом будет стоять в ближайшее время очень остро.

Во-многом именно он, а также действия РФ по пополнению армии солдатами и оружием, и определят дальнейший ход войны.

Если не случится каких-либо описанных выше форс-мажоров. В последнем случае развязка может наступить быстро.