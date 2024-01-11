В четверг, 11 января, в Украине идет 687-й день войны.

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11 января

12.15 Зеленский подтвердил применение Россией северокорейских баллистических ракет, о чем ранее сообщали США.

«Идут большие закупки по Ирану дронов и "Шахедов", а также они договариваются о ракетах, пока договоренности они не достигли. Также они получили более миллиона артснарядов от Северной Кореи, а также мы видели примеры некоторых ракет", - сказал президент Украины на пресс-конференции в Эстонии.

В связи с этими поставками он считает, что у РФ есть дефицит оружия, а потому пауза в войне пойдет на пользу Москве, а не Украине.

"Потому что мы понимаем объемы, сколько всего они производят сегодня дронов, артиллерии в сутки. Мы видим чего им не хватает, мы видим большой дефицит дронов и с артиллерией, и с ракетами. Они не успевают. Да, вы правы, мир тоже не успевает наполнять склады Украины. Но мир сегодня помогает Украине, а у России есть дефицит. Дать паузу, рискнуть, дать 2-3 года России - она потом может переехать нас, мы бы так не рисковали. И слава Богу, что все это решается в Украине. И поэтому пауз в пользу России точно не будет", - рассказал Зеленский.

11.55 Строительство оборонительных линий на севере Украины показал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

"Данные позиции делаются по типовой схеме. Корректировки вносят только особенности местности. Непосредственно каждая траншея укрепляется геотекстилем, оборудуются бетонные защитные сооружения, блиндажи, а также огневые позиции. Перед опорным пунктом образуется система инженерных заграждений, как невзрывных, так и взрывных", - описывает Наев конструкцию инженерных заграждений.

11.40 Украине "не хватит никаких средств" сбивать все ракеты С-300, которых у РФ есть огромный запас.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, отвечая на вопрос, как обезопасить Харьков от участившихся обстрелов этими баллистическими ракетами.

"Понятно, что сбивать тысячи ракет С-300, которые имеет Россия сейчас на складах, у нас не хватит никаких средств. Поэтому лучший метод - это уничтожение этих пусковых установок на территории, откуда запускают ракеты. Нужно иметь достаточно высокоточное мощное вооружение, чтобы уменьшить количество тех батарей, дивизионов С-300, которые сегодня Россия расположила по передней линии", - заявил Игнат в эфире телемарафона.

При этом он констатировал, что на то, чтобы спуститься в укрытие, у харьковчан есть считанные минуты после объявления угрозы удара баллистическим оружием.

11.17 Украинский черноморский коридор фактически вышел на довоенный объем поставок, заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

"Зерновой" за ним не зря закрепилось, потому что большинство грузов - это именно украинское зерно, которого так не хватает на так называемом "глобальном Юге". Что касается его работы – фактически он вышел на свои мощности до полномасштабного вторжения. Мы уже пересекли планку в 500 судов и более 10 миллионов тонн грузов", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

10.40 Очередное видео перепалки с сотрудниками ТЦК в одесской маршрутке.

Автор видео не хотел показывать документы и был недоволен, что к нему прикасаются.

В итоге он согласился прекратить съемку, и чем закончился конфликт, неизвестно.

10.30 Reuters публикует репортаж со строительства Украиной оборонительных линий под Купянском.

"Ряды белых бетонных баррикад и мотки бритвенной проволоки тянутся по открытому полю более чем на километр. Под покровом темноты роются траншеи с простейшими жилыми помещениями. Неподалеку грохочет артиллерия", - описывает картину издание.

Военный инженер с позывным «Ящерица» рассказал, что обычно сначала сбрасываются «зубы дракона», затем катушки колючей проволоки, а затем мины, если они их используют. Другой военнослужащий Линкс добавил, что Украина пытается использовать как можно меньше мин, чтобы не оставлять опасные боеприпасы на своей территории.

В нескольких сотнях метров за «зубами дракона» идут работы по расширению сети траншей для личного состава, укрепленных деревянными балками, где расположены жилые помещения и деревянные двухъярусные кровати.

«Я считаю, что большинство этих барьеров следовало построить гораздо раньше, возможно, весной. Это занимает слишком много времени», - сказал он.

Такие строительные работы Украина активизировала в последние месяцы, "переводя свои военные операции против России на более оборонительную основу". Эксперты считают, что это может освободить часть живой силы с фронта, что поможет восстановить силы, а также защитить фланги в случае нового наступления ВСУ.

"Украинцы сейчас переходят в оборонительную позицию, потому что их наступление достигло кульминации", - считает старший научный сотрудник по наземным войнам в Королевском институте вооруженных сил Джек Уотлинг.

10.18 Гостиницу в Харькове атаковали ракетами С-300, сообщает предварительные данные МВД.

Первый прилет был по фасадной части здания, второй - со стороны внутреннего двора.

13 человек пострадали, в том числе двое журналистов турецкого агентства. 10 госпитализированы.

09.57 В российской Калуге беспилотник повредил здание насосной станции, сообщает губернатор.

Говорит, возгораний и пострадавших нет, а дрон сбили над зданием.

Минобороны РФ заявляет о сбитии беспилотников в Ростовской, Калужской и Тульской областях.

09.33 Израиль продлил разрешение на пребывание граждан Украины до конца 2024 года, сообщает украинское посольство.

Срок предыдущего разрешения истекал в конце этого месяца.

«Мы высоко ценим это решение. Наши люди вместе переживают самые тяжелые времена и несмотря на трудности, мы чувствуем поддержку израильского народа», - прокомментировал посол Украины в Израиле Евгений Корничук.

09.15 США хотят получить от Зеленского в Давосе "более четкий план войны", пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Скорее всего, эту тему перед президентом Украины в кулуарах Всемирного экономического форума поднимет советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, а американские чиновники продолжат настаивать на этом в ближайшие недели.

"Усилия Вашингтона являются последним признаком разногласий между Украиной и ее самым важным союзником. Чиновники в Вашингтоне обеспокоены тем, что разногласия между Зеленским и главнокомандующим его армией Валерием Залужным замедляют усилия по выкристаллизации новой стратегии", - пишет издание.

По словам одного из источников, украинские военные сейчас разрабатывают планы на 2024 год, и на рассмотрении находится "полный спектр вариантов". США хотят понять, как они могут помочь. Американцы считают, что решающий прорыв в ближайшие месяцы маловероятен, поэтому нужна стратегия, позволяющая защитить текущие позиции, а затем прорвать российскую оборону.

09.00 Итальянский парламент вчера проголосовал за резолюцию, которая подтверждает продолжение военной помощи Украине.

При этом в документе содержится призыв к правительству поддержать "все дипломатические усилия" по прекращению войны и установлению "справедливого, прочного и сбалансированного мира", пишет итальянское агентство Ansa.

08.45 Поздно вечером оккупанты ударили по Марганецкой громаде на Никопольщине. Около полуночи обстреляли Никополь

Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА.

И там и там применяли тяжелую артиллерию. К счастью, люди не пострадали.

08.44 Харьков. По обновленной информации, в результате ракетных обстрелов гостиницы по состоянию на данный момент пострадали 13 человек.

Об этом сообщает ГСЧС.

08.40 "Путин чувствует, что победа близка", - пишет обозреватель Washington Post Ли Хокстейдер.

Он призывает "не обращать внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении Москвы в результате разрушительного вторжения".

"Он (Путин - Ред.) переоборудовал российскую экономику, чтобы поддерживать войну на неопределенный срок, будучи уверен, что терпение Запада на исходе. В этом году на оборону пойдет треть российского бюджета , что почти втрое превышает долю бюджета США. Военные расходы Кремля в этом году, скорее всего, достигнут 6 процентов российского экономического производства , что более чем в два раза превышает долю, запланированную большинством стран НАТО", - анализирует журналист.

По его мнению, "Запад колебался, и наступление Украины сошло на нет". "Это изменило ситуацию на поле боя, вынудив киевские войска занять оборонительную позицию", - добавил обозреватель.

"Ярким примером колебаний Запада" стал отказ предоставлять оружие, способное поразить Крымский мост. Он объясняет "страхом" отказ канцлера Германии поставить Украине подходящую для этих целей ракету "Таурус".

Шольц "обеспокоен тем, что Путин расценит доставку ракеты в Киев как провокацию; что канцлер боится, что это может спровоцировать эскалацию ситуации".

Правда, оговаривается автор, "ни одно оружие или нападение не сможет переломить ход войны". Но, по его мнению, "разрушение моста станет громким символическим сигналом Кремлю и россиянам".

08.18 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак восточнее Тернов и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили атаку противника возле Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 16 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 5 вражеских атак возле Работино и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 11 безуспешных штурмовых действий.

08.14 Первые минуты вчерашнего прилета по Харькову и видео с места ракетного удара по гостинице.

07.39 Момент прилета и кадры с места удара по Харькову вчера вечером.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, две ракеты попали по гостинице в центре Харькова. Там находилось 30 человек, из которых одиннадцать ранены.

Среди пострадавших есть турецкие журналисты.

Кроме гостиницы пострадали жилые дома – один коммунальный, один частный, автосалон и производственное предприятие.