Россия использовала против Украины все виды оружия, "пока кроме ядерного".

Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных вооружений.

"Серия недавних интенсивных и результативных ударов по военным объектам противника в Украине, которые были нанесены Вооруженными силами России, подтверждает успешную и эффективную работу нашего оборонно-промышленного комплекса в течение всего 2023 года. Причем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением, разве что кроме ядерного. Пока", - сказал он.

Немногим позже в своем телеграм-канале Медведев написал, что попытки Украины уничтожить западными ракетами пусковые установки на территории РФ будут для Москвы основанием для использования ядерного оружия согласно пункту "г" статьи 19 ядерной доктрины РФ. Этот пункт дает следующее основание для применения Россией ядерного оружия: "Агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

О каких именно пусковых установках идет речь, Медведев не уточнил.

Но ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что лучший метод борьбы с российскими ракетами С-300, которые бьют по Харькову, - это уничтожение пусковых установок на территории, откуда запускают ракеты. А это зачастую территория РФ.

То есть, исходя из слов Медведева, удар западными ракетами по территории России будет основанием для ядерного удара РФ.

Отметим, что западные ракеты уже давно применяются ВСУ для ударов по захваченным россиянам территориям Украины. Но при этом западные лидеры неоднократно говорили, что запрещают украинской армии атаковать ими территорию РФ в границах 1991 года.

Напомним, на днях западные СМИ писали, что осенью 2022 года у Путина было три основных сценария ядерного удара.