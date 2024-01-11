Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение Россией северокорейских баллистических ракет, о чем сообщал Белый дом США.

Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Эстонии.

"Идут большие закупки по Ирану дронов и "Шахедов", а также они договариваются о ракетах, пока договоренности они не достигли. Также они получили более миллиона артснарядов от Северной Кореи, а также мы видели примеры некоторых ракет", - сказал президент Украины на пресс-конференции в Эстонии.

В связи с этими поставками он считает, что у РФ есть дефицит оружия, а потому пауза в войне, когда можно будет это оружие накопить, пойдет на пользу Москве.

"Потому что мы понимаем объемы, сколько всего они производят сегодня дронов, артиллерии в сутки. Мы видим, чего им не хватает, мы видим большой дефицит дронов и с артиллерией, и с ракетами. Они не успевают. Да, вы правы, мир тоже не успевает наполнять склады Украины. Но мир сегодня помогает Украине, а у России есть дефицит.

Дать паузу, рискнуть, дать 2-3 года России - она потом может переехать нас, мы бы так не рисковали. И слава Богу, что все это решается в Украине. И поэтому пауз в пользу России точно не будет", - рассказал Зеленский.

Напомним, что США уже заявляли, что РФ использует северокорейские баллистические ракеты для атаки по Украине. Это произошло 30 декабря и 2 января.

Война в Украине идет уже 687-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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