США, Евросоюз и их союзники приняли специальное заявление в связи сообщениями о применении Россией против Украины баллистических ракет из КНДР.

Заявление цитирует агентство Reuters.

"Мы глубоко озабочены в связи с последствиями для безопасности такого сотрудничества для Европы, Корейского полуострова, Индо-Тихоокеанского региона и для всего мира", — сказано в совместном заявлении.

Также в нем отмечается, что Россия применяла северокорейские ракеты для ударов по Украине 30 декабря и 2 января. А Белый дом сообщил, что российская армия обстреливала Украину ракетами из КНДР во время ударов 6 января.

Как передает AFP, заявление подписали 47 государств, в том числе Южная Корея, Япония, а также Израиль.

Американская администрация намерена привлечь Москву к ответу за такие действия во время заседания Совета безопасности ООН, пишет Reuters. Агентство напоминает, что после 2006 года, когда КНДР испытала ядерное оружие, эта страна находится под санкциями, которые были приняты Советом безопасности ООН, в том числе при поддержке России. Эти санкции прямо запрещают торговлю оружием с Северной Кореей.

"Мы внимательно следим, что именно Россия предоставляет КНДР в обмен на такой экспорт вооружений", — говорится в заявлении.

Подписавшие его государства призвали Россию и Северную Корею "немедленно прекратить любую деятельность, нарушающую резолюции Совбеза ООН".

4 января Белый дом заявил, что Северная Корея недавно поставила России несколько баллистических ракет вместе с установками для их пуска и российские войска уже обстреливали ими Украину. Однако ни РФ, ни КНДР факта поставок этих ракет не подтверждали.

Украинские эксперты предположили, что северокорейские ракеты, которыми, по заявлению Белого дома, РФ обстреляла Украину, могут быть модели KN-23 и KN-24.