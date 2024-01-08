На земле вырисовывается новая старая горячая точка. На фоне растущих призывов закончить войну в Украине по "корейскому сценарию" (то есть - на основе бессрочного перемирия, путем фактической заморозки конфликта), между самими Северной и Южной Кореей началось резкое обострение, которое может перерасти в большое военное столкновение.

КНДР, ядерная страна, лидер которой Ким Чен Ын накануне приказал готовиться к возможной войне с соседями, несколько дней подряд приводит стрельбы у границы с Южной Кореей, называя это "военными учениями". По данным южнокорейского агентства Yonhap со ссылкой на источник в Вооруженных силах, стрельба проходила к северу от острова Ёнпхёндо.

Ёнпхён находится очень близко - менее 2 километров - к фактической морской границе между двумя Кореями, известной как Северная разграничительная линия.

Хотя этот малонаселенный остров контролируется Сеулом и находится на южной стороне де-факто морской границы, он гораздо ближе к Северной Корее.

Южнокорейские власти разослали сообщения на мобильные телефоны жителям Ёнпхёндо и соседних с ним островов с призывом оставаться дома.

"В настоящее время слышна стрельба из северокорейских пушек", - говорится в тексте сообщения.

По данным Генштаба в Сеуле, военные КНДР уже выпустили сотни снарядов в Желтое море. Они упали в воду к северу от морской границы в военной буферной зоне, которая долгое время была горячей точкой между двумя странами.

Действия Пхеньяна спровоцировали южнокорейские учения с боевой стрельбой в ответ. При этом министерство обороны Южной Кореи заявило, что это было "ответом на провокацию Северной Кореи, начавшую сегодня утром артиллерийский обстрел внутри зоны, где запрещены враждебные действия». По его словам, во время учений северокорейские военные "не совершали никаких необычных движений".

Как сообщило северокорейское государственное информационное агентство, Ким Чен Ын заявил, что государство больше не будет стремиться к примирению и воссоединению с Южной Кореей.

Ким сказал, что межкорейские отношения стали "отношениями между двумя враждебными странами и двумя воюющими сторонами". Он добавил, что если США и Южная Корея предпримут попытку военной конфронтации с Севером, "средства сдерживания ядерной войны КНДР, не колеблясь, предпримут серьезные действия".

Также Ким Чен Ын предупредил, что война - это "реальная реальность", и пообещал создать больше ядерного оружия в 2024 году. Он заявил, что действия США и их союзников против Пхеньяна были беспрецедентными в 2023 году, что поставило Корейский полуостров на грань ядерной войны.

Южная Корея отрицает планы нападения на Северную и обвиняют Пхеньян в провокации вооруженного столкновения. США же уже предупредили КНДР, что использование ею ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для режима Ким Чен Ына.

Тем временем, как заявляют на Западе, Россия начала запускать по Украине северокорейские баллистические ракеты.

Выясняли, может ли перерасти нынешнее обострение между двумя Кореями в новую войну и как это отразится на мире и Украине.

Две Кореи

Напомним, что Северная и Южная Корея враждуют уже более 70 лет.

В начале XX века Корейский полуостров присоединили к Японии, под властью которой он находился до разгрома страны во Второй мировой войне. В 1945 году на полуострове высадились советские и американские войска. СССР зашел на территорию страны с севера, а США - с юга.

И судьбу Кореи – как считалось, временно – решили исходя из геополитических интересов: СССР и США договорились разделить ее по 38-й параллели, чтобы севернее капитуляцию японцев приняла Красная армия, а южнее – американская.

Соответственно, вскоре в двух зона образовалось два враждебных друг другу корейских режима - на севере коммунистический, на юге - проамериканский.

В 1950 году Северная Корея напала на Южную, что привело к большой войне, в которую на стороне юга прямо вмешались американские войска, а на стороне севера - китайские.

По итогу в 1953 году заключили перемирие по той же 38-й параллели, конфликт был заморожен. То есть по итогам войны все остались "при своих".

Технически война никогда не заканчивалась - перемирие остановило военные действия в 1953 году, но мирного договора так и не было.

Правда, в последние десятилетия казалось, что дело идет к окончательному примирению двух Корей.

Однако сейчас, похоже, начался ровно обратный процесс и напряженность на Корейском полуострове снова возросла – особенно с учетом того, что Пхеньян наращивает свою программу разработки оружия и испытаний ракет.

После обострения палестино-израильского конфликта Южная Корея заявила, что опасается внезапной атаки КНДР по примеру радикального движения ХАМАС.

В то же время все громче зазвучали угрозы из Пхеньяна. В начале 2024 года Ким Чен Ин заявил, что нанесет "сокрушительный удар" по Южной Корее и США, если Вашингтон и Сеул выберут путь военной конфронтации.

А государственное информационное агентство КНДР заявило, что в 2024 году наиболее высоки риски военного столкновения КНДР и Южной Кореи. По данным издания, причина тому - провокационная политика в военной сфере со стороны "интервентов" в лице Японии, США и других стран Запада.

Ранее главное издание КНДР "Нодон Синмун" писало о применении военных мер в ответ на "враждебные действия" южнокорейской стороны. Пхеньян заявлял, что Южная Корея распространяла антисеверокорейские листовки близ границы КНДР.

"Безжалостные ответные действия будут продолжаться. Наша непобедимая революционная мощная армия отомстит за наш народ, который стал злее, чем когда-либо", - писали в статье.

"Для Северной Кореи нет ничего необычного в артиллерийских обстрелах Западного моря во время зимних учений, - сказал CNN Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле. - Что отличается в этом году, так это то, что две Кореи недавно отказались от военного соглашения об укреплении доверия, а Ким Чен Ын публично отрекся от примирения и объединения с Югом".

Факторы США, Китая и России

В целом обострение на Корейском полуострове, уверены эксперты, является частью глобального противостояния США с Китаем и Россией. Поскольку Северная Корея очень серьезно зависима от Китая экономически (на КНР приходится около 90% торговли), а в последнее время развернула и активное военное сотрудничество с Россией (в том числе поставку в Россию боеприпасов, ракетных систем в обмен на продукты питания, энергетические ресурсы и определенные российские военные технологии), то нынешнее обострение на Корейском полуострове надо воспринимать именно через эту призму.

"С одной стороны, мы видим, что Северная Корея активно развивает свою ракетную, космическую, ядерную программы. Что вызывает очень серьезные опасения в части безопасности у правительства Южной Кореи, гарантом безопасности которой являются США с 1953 года - времени окончания корейской войны. Южная Корея тоже интенсифицировала военное строительство, Сеул поднимает вопрос о необходимости возвращения американского ядерного оружия в силу того, что Северная Корея, которая с точки зрения демографии, экономики и ресурсов слабее Южной Кореи, обрела статус ядерного государства. То есть гонка вооружений на Корейском полуострове, стартовавшая в связи с ухудшением отношений между Западом и Россией и Западом и Китаем. Также на эту ситуацию плохо влияет в целом ухудшение американо-китайских отношений, борьба за контроль над Южно-Китайским морем, милитаризация Японии, Австралии, обострение ситуации вокруг Тайваня. Южная Корея и Япония являются двумя ключевыми точками опоры, союзниками США в регионе, которым США гарантируют их безопасность специальными соглашениями о коллективной обороне. В силу ухудшения между Китаем и США фактически развернулась прокси-война, чем-то похожая на украинскую ситуацию, только между Китаем и США и между США и Россией. И Северная Корея находится на острие этого прокси-противостояния. Своей растущей ядерной, ракетной угрозой она несет сигнал союзникам США в регионе, что если они не хотят быть жертвой нового противостояния, они должны отказаться от этого сотрудничества, и является попыткой выдавливания США из региона", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

Несмотря на то что Корейский полуостров традиционно нестабильный в плане заявлений, риск новой войны в ближайшие годы, считают эксперты, существенно выше, чем ранее.

"Потому что накладываются не только традиционные корейские противоречия, страхи и ненависть, но и геополитическое противостояние. Обострение на Корейском полуострове, также как в Мьянме или вокруг Тайваня, могут быть частью глобального противостояния в региональном измерении между Китаем и Россией с одной стороны и США с другой стороны. Конечно, это связано и с Украиной, потому что сейчас любой значимый конфликт в мире сразу становится геополитическим. За спинами противостоящих сторон сразу же появляются геополитические игроки и их интересы. И, конечно, если эта ситуация будет продолжаться, глобальное противостояние будет усиливаться, то мы не исключаем еще более плотного вовлечения Северной Кореи в войне на стороне России в Украине, а Южной Кореи - на стороне Украины. Обе страны - и Северная, и Южная Корея - обладают огромными запасами конвенциольных вооружений, боеприпасов, артиллерии, бронетехники, ракетных систем, которые могут попасть на украинское поле боя. А Северная Корея обладает еще и значительным управляемым человеческим потенциалом. Поэтому северокорейские солдаты могут оказаться и на украинском фронте", - считает Бортник.

С ним солидарен эксперт по дальневосточному региону, журналист из Сеула Ян Хён Чжун.

"Есть вероятность, что в благодарность за помощь России Северная Корея будет как, с одной стороны, усиливать напряженность с Южной Корей эскалацией, отвлекая внимание и ресурсы США от Украины, так и посылать оружие и военных для войны в Украине на стороне России. В то же время эскалация на Корейской полуострове (а это риск ядерной войны) возможна, если она будет спровоцирована третьей стороной. В то же время большую роль в нынешнем обострении могут сыграть предстоящие в этом году выборы - в Тайване в январе, в Южной Корее в апреле и в США в ноябре. Если победит бывший президент Дональд Трамп, северокорейский лидер может попытаться заключить сделку с Вашингтоном. Но, если действующий президент Джо Байден, который не заинтересован в прямых переговорах, будет переизбран, Ким может попытаться активизировать многосторонние переговоры с участием Китая и России. В то же время результаты выборов в Тайване и Южной Корее дадут понять, будут ли Китай и Россия расширять свое влияние на регион. Тем временем нынешнее обострение рискует перерасти в глобальный конфликт. У Северной Кореи все больше стимулов применить ядерное оружие. Ведь в стратегическом отношении вооруженные силы Северной Кореи почти наверняка недостаточны против вооружений США и Южной Кореи. Оборудование КНДР технологически устарело, санкции ограничивают добычу и запасы топлива. Поэтому применение ядерного оружия первым - это единственный шанс режима Кима на выживание в случае войны. Поражение приведет к смене режима и, возможно, к уничтожению Кимов. В то же время использование ядерного оружия США в Корее в ответ на ядерный удар со стороны КНДР может втянуть Китай и Россию в войну", - сказал "Стране" Чжун.