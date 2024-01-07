Северная Корея пригрозила военным ответом на "провокации" на фоне того, как третий день обстреливает буферную зону на границе с Южной Кореей.

Об этом сообщает новостное агентство Reuters со ссылкой на заявление сестры лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон.

Накануне Северная Корея запустила около 60 снарядов в воды у южнокорейской группы островов Эпхендо. Все снаряды рухнули в морской буферной зоне. А сегодня КНДР запустила около 90 снарядов и заявила, что ее учения якобы никак не угрожают Южной Корее, поскольку проводились параллельно с границей.

"Я еще раз чётко заявляю, что предохранитель спускового крючка Корейской народной армии (КНА) уже был снят. Как уже было заявлено, КНА нанесёт немедленный военный удар, если враг совершит даже незначительную провокацию", - заявила сестра Ким Чен Ына, комментируя ответные учебные стрельбы Южной Кореи в море.

Напомним, 5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов Эпхендо и Пеньондо на западной границе, что заставило Южную Корею провести эвакуацию местных жителей.

Мы также сообщали, что по информации Reuters, Ким Чен Ын приказал военным КНДР ускорить подготовку к войне.