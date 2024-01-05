Южная Корея заявила о попытке обстрела со стороны КНДР.

Об этом сообщает агентство Рёнхап.

По заявлению Сеула, Северная Корея выпустила в их направлении около 200 снарядов. Все они упали в Жёлтом море к северу от разграничительной линии. Пострадавших нет.

Было принято решение об эвакуации жителей трех островов, прилегающих к демилитаризованной зоне.

Южнокорейская армия в ответ провела учебные стрельбы в море.

Напомним, в последний день прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что война на Корейском полуострове может начаться в любое время, а объединение между северной и южной частями страны уже невозможно.

Также Ким Чен Ын приказал своим военным готовиться к "умиротворению всей территории Южной Кореи" - в том числе с помощью ядерных бомб "в ответ на любое нападение". В свою очередь президент Южной Кореи призвал военных на границе с КНДР к "немедленному возмездию" в случае каких-либо агрессивных действий со стороны северного соседа.

Ранее агентство Reuters сообщало, что КНДР получила фото военных баз США в Южной Корее со спутника-шпиона. На одной из фотографий был идентифицирован американский авианосец "Карл Винсон", прибывший в порт южнокорейского города Пусан.