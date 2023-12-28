Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал военным КНДР ускорить подготовку к войне.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на местные государственные СМИ.

Он обвиняет США в "беспрецедентных конфронтационных шагах".

По его словам, в следующем году Пхеньян будет расширять стратегическое сотрудничество с "антиимпериалистическими независимыми" странами. В частности, с РФ.

Президент Южной Кореи призвал военных на границе с КНДР к "немедленному возмездию" в случае каких-либо агрессивных действий со стороны северного соседа.

Ранее мы писали, что Северная Корея утверждает, что ее спутник-шпион уже сфотографировал Белый дом, Пентагон и несколько военных объектов США.

В частности, военно-морскую базу Норфолк, верфь Ньюпорт-Ньюс и аэродром Вирджинии. А вместе с ними четыре атомных авианосца и один британский.

Также Reuters сообщал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил фотографии столицы Южной Кореи Сеула и других городов, где расположены военные базы США. На одной из фотографий был идентифицирован американский авианосец "Карл Винсон".