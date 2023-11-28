Северная Корея утверждает, что ее спутник-шпион уже сфотографировал Белый дом, Пентагон и несколько военных объектов США.

Об этом пишет Yonhap.

В частности, военно-морскую базу Норфолк, верфь Ньюпорт-Ньюс и аэродром Вирджинии. А вместе с ними четыре атомных авианосца и один британский.

Заявлено, что снимки уже показали лидера Северной Кореи Ким Чен Ыну. Их не публикуют.

Ранее Reuters сообщал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил фотографии столицы Южной Кореи Сеула и других городов, где расположены военные базы США.

Как говорится в статье, глава КНДР "ознакомился с фотографиями основных целевых регионов", сделанными новым шпионским спутником. Фотографии были сняты во время пролёта над полуостровом в пятницу утром.

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