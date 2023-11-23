Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о сильном оттоке воды на легководном реакторе (LWR), расположенном на одном из ключевых ядерных комплексов Северной Кореи в Йонбёне.

Об этом Гросси заявил перед Советом управляющих МАГАТЭ.

"Повышенный уровень активности наблюдался на LWR и вблизи него, а с середины октября 2023 года наблюдался сильный сброс воды из системы охлаждения LWR. Эти наблюдения подтверждают, что LWR введен в эксплуатацию", - говорится в заявлении главы МАГАТЭ.

Также Гросси подчеркнул, что "ядерный полигон в Пунгери по-прежнему готов к проведению нового ядерного испытания, что противоречит резолюциям Совета безопасности ООН и является причиной для серьезного беспокойства".

"Продолжение ядерной программы КНДР является явным нарушением резолюций СБ ООН и вызывает глубокое сожаление", - добавил глава МАГАТЭ.

Кроме того, Гросси призвал Северную Корею соблюдать обязательства по резолюциям СБ ООН и сотрудничать с МАГАТЭ для эффективной реализации Соглашения о гарантиях по ДНЯО.

"Агентство и далее готово играть важную роль в проверке развития ядерной программы КНДР", - сказал Гросси.

Ранее в КНДР заявляли, что ядерная война на корейском полуострове неизбежна. Вопрос только в том, что и когда ее начнет.

Перед этим лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил начальника Генштаба КНДР и призвал готовиться к возможной войне.