Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что война на Корейском полуострове может начаться в любое время, а объединение между северной и южной частями страны уже невозможно.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы официально заявляем, что если США и Южная Корея попытаются противостоять нам в военной форме, то наши силы ядерного сдерживания дадут ответ", - сказал глава КНДР.

"Из-за безрассудных шагов врагов, которые пытаются вторгнуться к нам, свершившимся фактом является то, что война на Корейском полуострове может вспыхнуть в любое время", - добавил Ким Чен Ын.

Поэтому он приказал своим военным готовиться к "умиротворению всей территории Южной Кореи" - в том числе с помощью ядерных бомб "в ответ на любое нападение".

По его словам, "отношения между Севером и Югом больше не являются отношениями родства или однородными отношениями, а полностью превратились в отношения между двумя враждебными странами, двумя воюющими сторонами".

Reuters напоминает, что в 2024 году Южную Корею и США ждут "решающие выборы", частью которых может стать обострение на Корейском полуострове.

Ранее мы писали, что Северная Корея утверждает, что ее спутник-шпион уже сфотографировал Белый дом, Пентагон и несколько военных объектов США.

В частности, военно-морскую базу Норфолк, верфь Ньюпорт-Ньюс и аэродром Вирджинии. А вместе с ними четыре атомных авианосца и один британский.