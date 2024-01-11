К украинцам призывного возраста, которые незаконно уехали за границу, "есть вопросы".

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время визита в Эстонию.

"Если у них призывной возраст, то они должны помогать Украине и они должны быть в Украине. И я сейчас не говорю о том, кто должен быть на фронте, а кто не должен быть на фронте. Если вы в Украине и вы не на фронте, то вы работаете. Где бы вы ни работали, мы с уважением относимся к каждому человеку. И если вы работаете и платите налоги, то вы также защищаете государство", - заявил президент Украины.

Его спросили, должна ли Эстония высылать в Украину мужчин призывного возраста.

"Если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы", - ответил Зеленский.

Ранее мы писали о том, что консульство Украины в Лондоне призвало украинцев за границей встать на военный учет.

А также о том, что Центр по борьбе с фейками опроверг слухи о прекращении продления загранпаспортов украинцам за границей.

Напомним, что сегодня законопроект о мобилизации вернули в Кабмин. Мы разбирались, что это значит.