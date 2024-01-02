В Одессе и области сегодня от имени областной военной администрации абонентам на мобильные телефоны рассылают сообщения с призывом вступать в ВСУ.

Ранее ТЦК подтвердил, что на новых блокпостах в Киевской области ищут уклонистов. Областной военкомат заявляет, комендатуре и полиции поставили задачу "искать лиц, нарушающих законодательство о мобилизации", на блокпостах.

А Киевская ОВА сообщала, что количество блокпостов будет увеличено по 6 января. Также проверке будут подлежать места скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения.

Напомним, в Черновицкой области усилили меры по мобилизации. Сообщается, что по всей области разместят "участки оповещения" (то есть, видимо, раздачи повесток) и мобильные блокпосты. Усиливается контроль за теми, кто устраивается на работу и увольняется. Мэрам и сельским головам поручается не допустить утечки информации о мероприятиях, которые планируются ТЦК.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.