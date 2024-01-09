В Украине резко возросло количество отцов, которые через суд отбирают детей у матерей.

Как сообщают СМИ, абсолютное большинство разводов с последующим лишением матери права воспитания ребенка в пользу отца являются фиктивными – с целью избежать мобилизации.

По данным СМИ, в 2019 году было всего лишь 589 таких судебных решений и только в 133 случаях вердикты были в пользу отца. В 2022 году ситуация кардинально изменилась: судебные решения о совместном проживании и содержании детей в свою пользу получили уже 859 мужчин. А за 2023 в украинских судах зафиксировано уже 2708 таких решений.

Согласно закону, отец, с которым проживает несовершеннолетний ребенок, имеет право на отсрочку от мобилизации.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области СБУ задержала судью, который, по версии следствия, за деньги фиктивно определял место жительства несовершеннолетних детей за мужчинами. Он вынес подобные решения в отношении около тысячи мужчин.

Между тем сегодня комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал принять во втором чтении с его предложениями законопроект №10062 о создании электронного реестра военнообязанных.