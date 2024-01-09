В Одесской области СБУ задержала судью, который, по версии следствия, за довольно скромные по нынешним меркам суммы помогал военнообязанным мужчинам уехать за границу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Фейсбуке.

За время войны через судью Белгород-Днестровского горрайонного суда разрешения на выезд успели получить более 1000 военнообязанных.

Тариф на услугу оформления выезда был 3,5 тысячи долларов. За эти деньги суд фиктивно определял место жительства несовершеннолетних за мужчинами, что давало им право выехать за границу. Объявления о такой услуге посредники размещали в Инстаграме и Фейсбуке.

Для сравнения, выдача "белых билетов" в военкоматах или же услуга по оформлению выезда из страны по системе "Шлях" сейчас стоят минимум 7-8 тысяч долларов.

Недавно на Буковине раскрыли схему помощи уклонистам с участием сотрудника ТЦК. За денежное вознаграждение должностное лицо ТЦК и еще двое его сообщников помогали уклоняющимся в подготовке необходимых документов для избежания мобилизации. Свои услуги они оценивали в 3 000 долларов.

А во Львовской области военная контрразведка СБУ задержала руководителя одного из районных военкоматов, который переправлял уклонистов за границу как перевозчиков гуманитарных грузов для ВСУ.

Война в Украине идет уже 685-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера по Украине была третья за последнее время массированная ракетная атака. Удалось сбить 18 ракет из 51. Были атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. В результате обстрела ранено 45 человек, четверо погибло.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.