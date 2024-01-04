На Буковине будут судить организаторов схемы уклонения от мобилизации. Среди обвиняемых – должностное лицо ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на своей странице в Фейсбуке.

Правоохранители собрали доказательства причастности фигурантов к совершению 11 уголовных правонарушений.

За денежное вознаграждение должностное лицо ТЦК и еще двое его сообщников помогали уклоняющимся в подготовке необходимых документов для избежания мобилизации. Свои услуги они оценивали в 3 000 долларов.

Ранее мы писали, что во Львовской области военная контрразведка СБУ задержала руководителя одного из районных военкоматов, который переправлял уклонистов за границу как перевозчиков гуманитарных грузов для ВСУ.

А полицейские Киева разоблачили организованную преступную группу, которая нелегально отправляла за границу военнообязанных мужчин. Два адвоката в сговоре с медицинскими работниками подделывали справки военно-врачебной комиссии с диагнозом болезни, чтобы мужчины призывного возраста могли беспрепятственно выехать за пределы Украины.