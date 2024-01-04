Злоумышленники зарабатывали на уклонистах. Фото: Facebook/UA.National.Police

На Буковине будут судить организаторов схемы уклонения от мобилизации. Среди обвиняемых – должностное лицо ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на своей странице в Фейсбуке.

Правоохранители собрали доказательства причастности фигурантов к совершению 11 уголовных правонарушений.

За денежное вознаграждение должностное лицо ТЦК и еще двое его сообщников помогали уклоняющимся в подготовке необходимых документов для избежания мобилизации. Свои услуги они оценивали в 3 000 долларов.

На Буковине помогали уклонистам от мобилизации

На Буковине помогали уклонистам от мобилизации

На Буковине помогали уклонистам от мобилизации

На Буковине помогали уклонистам от мобилизации

На Буковине помогали уклонистам от мобилизации

Ранее мы писали, что во Львовской области военная контрразведка СБУ задержала руководителя одного из районных военкоматов, который переправлял уклонистов за границу как перевозчиков гуманитарных грузов для ВСУ.

А полицейские Киева разоблачили организованную преступную группу, которая нелегально отправляла за границу военнообязанных мужчин. Два адвоката в сговоре с медицинскими работниками подделывали справки военно-врачебной комиссии с диагнозом болезни, чтобы мужчины призывного возраста могли беспрепятственно выехать за пределы Украины. 

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