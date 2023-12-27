В Николаевской области пригрозил отправлять на фронт врачей военно-врачебных комиссий, берущих взятки.

Как пишут местные издания, об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, в регионе ведётся непрерывная и планомерная работа по недопущению коррупции во время проведения военно-врачебных комиссий.

"Кого заменили, кого предупредили. Знаем, какие недоработки и бюрократические ошибки следует поменять. Но врачи и ответственные за ВВК были собраны, и есть процент брони у медиков, там около 67%. Очень просто: если вы берёте взятки и кого-то не пускаете в армию, то идите сами. Мы предупредили, что снизим лимит на тех врачей, которые плохо работают. И это немного помогает… У нас ни у кого нет "крыши" - если поймаю, это уже всё", - заявил Ким.

Ранее губернатор Ким подписал приказ об отлове уклонистов в Николаеве и области.

"Мы издали все необходимые приказы. Будем ездить, уклонистов ловить. Но при этом всём Николаевщина показала лучший результат по мобилизации. И я благодарю людей… Потому что у нас процент проработанных людей меньше, а вот процент, который идет (воевать - ред.) после ВВК, больше", - сказал чиновник.

Мы также сообщали, что Виталий Ким опубликовал объявление в своем Телеграм: "Крышую недорого офисы". Возможно, под "офисами" он имел в виду мошеннические колл-центры, которые в последние годы расплодились в Украине.