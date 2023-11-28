РФ хочет снова захватить Херсон.

Об этом на съезде партии "Единая Россия" в Ростове-на-Дону заявил назначенный Россией "глава" Херсонской области Владимир Сальдо.

"Мы все сделаем, чтобы вернуться в Херсон. Я разговаривал в пятницу с верховным главнокомандующим (Владимиром Путиным - Ред.), с военными – все решительно настроены вернуться в Херсон. Дальше будут Николаев, Одесса и Измаил", – заявил Сальдо.

Напомним, войска РФ ушли с правого берега Днепра в ноябре прошлого года. С тех пор попыток десанта на него не предпринимают. При этом украинские войска создали плацдарм на левом берегу в районе села Крынки, вокруг которого уже больше месяца идут тяжелые бои.

Вскоре после освобождения Херсона "Страна" публиковала репортаж из города.

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