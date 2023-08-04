Губернатор Николаевской области Виталий Ким разместил в своем телеграм-канале странное рекламное объявление.

"Крышую недорого офисы! Контакт: 0 800 501 482. Анонимность гарантирую", – написал он.

Указанный номер – это телефон доверия СБУ.

Возможно, под офисами Ким имеет в виду мошеннические колл-центры (их как раз ещё называют офисами), которые в последние годы расплодились в Украине. Мошенники раньше по телефону выманивали деньги преимущественно у россиян, но в последнее время перешли и на обман украинцев.

Мы подробно писали о том, как построен бизнес колл-центров.

Между тем война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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