Консульство Украины в Лондоне призвало украинцев за границей встать на военный учет.

Там заявляют, что по действующему законодательству (постановление Кабмина №1487 от 30.12.2022) призывники, военнообязанные и резервисты должны встать на военный учет в случае отъезда за пределы Украины на срок более трех месяцев - по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

На это дается семь дней после прибытия в страну проживания.

При этом ограничений по банковским и консульским услугам в случае нарушения правил сейчас нет. Но их предлагает ввести Кабинет министров в своем законопроекте.

В новом законопроекте о мобилизации предполагается, что мужчины, выехавшие из Украины, должны будут пройти "идентификацию" и получить свидетельство воинского учета, где будет указано, подпадает ли человек под мобилизацию.

Напомним, сегодня Комитет Рады по нацбезопасности предложил ряд правок в законопроект о мобилизации.

Ранее стало известно, что у депутатов есть претензии к каждой второй статье проекта закона о мобилизации.