В четверг, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Эстонии город Таллинн. Вместе с Зеленским прилетел и глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне. Мы даем мощный сигнал и заверение Украине, что Эстония твердо стоит на стороне украинцев, и вместе мы победим в этой войне", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Зеленский прибыл с рабочим визитом в столицу Литвы Вильнюс. Кроме того, в планах президента Украины значится и посещение Латвии. По словам Зеленского, цели визитов - обсуждение интеграции Украины в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов, координация европейской поддержки.

Ранее сообщалось, что в январе Зеленский планирует посетить Всемирный экономический форум в Давосе. Также глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что встреча советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран состоится в Давосе и будет посвящена реализации украинской "формулы мира".