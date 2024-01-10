Польша не будет депортировать военнообязанных украинцев, но готова создать условия для того, чтобы они уехали сами.

Об этом заявил глава комитета иностранных дел польского Сейма Павел Коваль изданию Sestry.

Коваль считает, что депортировать украинцев, которые на родине подлежат мобилизации, не нужно, ведь это противозаконно. Однако государство готово создать такие условия, чтобы мужчины сами покидали Польшу и возвращались домой.

"Нужно задействовать механизмы, чтобы молодые украинцы, которые могут бороться... вернулись в Украину. То есть нужно заботиться о том, чтобы при получении разрешений на работу, продлении срока пребывания на партнерских условиях происходила проверка, могут ли люди... быть мобилизованными в Украине", — считает Коваль.

Если ответ положительный, то таким украинцам могут просто отказать в приеме на работу, а также в продлении статуса временной защиты и выплате пособия. Естественно, что человек без работы, без денег и на нелегальном положении долго в стране не продержится и уедет.

Впрочем, политик не объяснил, что такому человеку может помешать уехать в Чехию или Германию.

Вчера немецкие СМИ писали, что экстрадиция украинских мужчин из Германии для мобилизации в ВСУ маловероятна.

Хотя в немецкой оппозиции и поддержали желание властей Украины мобилизовать на фронт украинцев за границей.