В Днепре предлагают создать группы розыска военнообязанных.

Такая норма заложена в проекте решения исполкома горсовета Днепра от 12 января, который на данный момент пока не принят.

В документе предлагается развернуть в помещениях районных администраций специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов и привлечь к их работе представителей ТЦК.

"Создать участки оповещения и организации оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов на территории города Днепра в особый период и развернуть их в помещениях администраций районов Днепровского городского совета", - сказано в решении.

Судя по структуре таких участков, "оповещением" собираются заниматься в том числе по местам проживания и работы мужчин.

Между тем горсовет Днепра заявил, что проект решения о создании в городе групп розыска военнообязанных не прошел экспертизы и не был принят.

"Он на рассмотрение исполкома не выносился, не утверждался", - говорится в сообщении.

Также заявляется, что с сайта горсовета проект уже удален.

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