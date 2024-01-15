Власти Днепра хотят создать группы для розыска военнообязанных по домам
В Днепре предлагают создать группы розыска военнообязанных.
Такая норма заложена в проекте решения исполкома горсовета Днепра от 12 января, который на данный момент пока не принят.
В документе предлагается развернуть в помещениях районных администраций специальные участки для оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов и привлечь к их работе представителей ТЦК.
"Создать участки оповещения и организации оповещения военнообязанных и поставщиков транспортных ресурсов на территории города Днепра в особый период и развернуть их в помещениях администраций районов Днепровского городского совета", - сказано в решении.
Судя по структуре таких участков, "оповещением" собираются заниматься в том числе по местам проживания и работы мужчин.
Между тем горсовет Днепра заявил, что проект решения о создании в городе групп розыска военнообязанных не прошел экспертизы и не был принят.
"Он на рассмотрение исполкома не выносился, не утверждался", - говорится в сообщении.
Также заявляется, что с сайта горсовета проект уже удален.
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