Пограничники имеют право запрашивать у военнообязанных мужчин на границе документы из ТЦК с отметкой об отсрочке от призыва.

Такое заявление сделал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Пограничники действуют в рамках законодательства о пересечении границы, в том числе и правил, действующих в период военного положения... В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки человека не соответствует норме, по которой разрешено пересечь границу", – сказал Демченко.

Спикер Госпогранслужбы посоветовал военнообязанным обновить свои данные в ТЦК и документы о воинском учете для возможности пересечения границы. Кроме этого, у них должна быть отметка об отсрочке.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письмо в Госпогранслужбу с просьбой предоставить информацию о документах, которые требуют работники ГПСУ у граждан для пересечения границы, а также правовые основания такого требования.

Также мы публиковали видео с границы, где ужесточили проезд мужчин, освобожденных от армии.