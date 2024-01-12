С начала российского вторжения в феврале 2022 года пограничная служба Украины задержала более 17 тысяч военнообязанных при попытке нелегального выезда за границу.

Об этом пишет британская газета The Times.

"Количество желающих выехать, похоже, увеличится, поскольку новый вызывающий споры законопроект направлен на мобилизацию ещё 500 тысяч человек", - прогнозирует издание в статье.

Газета приводит истории о том, как мужчины пытаются самостоятельно переплыть Тису даже зимой, ищут проводников, которые за 3,5-5 тысяч долларов выведут их через границу, или покупают себе поддельные документы о непригодности к военной службе.

Как пишет английское издание, в Украине пользуются популярностью многочисленные Telegram-каналы, предлагающие уклонистам возможность купить поддельные документы за 700-1300 долларов, а реклама таких "услуг" сопровождается роликами рейдов военкомов по кафе и спортзалам.

Ранее мы писали, как пограничники спасли уклониста, который пытался переплыть ледяную Тису, чтобы сбежать за границу.

Мы также сообщали, что только за день до этого пограничники задержали украинского блогера, который тоже пытался переплыть Тису и попасть в Венгрию.