Пограничники задержали уклониста во время неудачной попытки переплыть реку Тиса для побега за границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пограничники вытащили мужчину в полубессознательном состоянии, когда он лежал на краю берега и почти не подавал признаков жизни.

Ему оказали первую помощь и доставили в подразделение, где согрели и предоставили сухую одежду.

Спасенный рассказал, что объявление о "легальном" пересечении границы нашел в телеграмме. Однако по прибытии в Закарпатье вместо обещанного официального пересечения границы через пункт пропуска, дельцы предложили ему переплыть Тису ночью. За это они взяли 5 тысяч долларов.

ГПСУ отмечает, что с начала вторжения РФ на Тисе погибло 19 мужчин.

Накануне пограничники показали блогера, который пытался переплыть реку Тиса днем, но не проплыл и метра.

Мы сообщали о том, что пограничники задержали танцора, который хотел переплыть Тису, чтобы попасть на соревнования в Германии.

Также Тису все же удавалось переплыть некоторым уклонистам даже зимой. Один из них публиковал видео, как добрался до Румынии, и делился подробностями. Позже с ним сняли видео другие мужчины за границей, которые стыдят его за побег.