Пограничники спасли уклониста, который пытался переплыть ледяную Тису, чтобы сбежать за границу
Пограничники задержали уклониста во время неудачной попытки переплыть реку Тиса для побега за границу.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Пограничники вытащили мужчину в полубессознательном состоянии, когда он лежал на краю берега и почти не подавал признаков жизни.
Ему оказали первую помощь и доставили в подразделение, где согрели и предоставили сухую одежду.
Спасенный рассказал, что объявление о "легальном" пересечении границы нашел в телеграмме. Однако по прибытии в Закарпатье вместо обещанного официального пересечения границы через пункт пропуска, дельцы предложили ему переплыть Тису ночью. За это они взяли 5 тысяч долларов.
ГПСУ отмечает, что с начала вторжения РФ на Тисе погибло 19 мужчин.
Накануне пограничники показали блогера, который пытался переплыть реку Тиса днем, но не проплыл и метра.
Мы сообщали о том, что пограничники задержали танцора, который хотел переплыть Тису, чтобы попасть на соревнования в Германии.
Также Тису все же удавалось переплыть некоторым уклонистам даже зимой. Один из них публиковал видео, как добрался до Румынии, и делился подробностями. Позже с ним сняли видео другие мужчины за границей, которые стыдят его за побег.