С помощью тепловизора на границе с Молдовой поймали уклониста. Видео
В ночь на 29 декабря в Одесской области пограничники на границе с Молдовой задержали уклониста с помощью тепловизора.
Об этом сообщает ГПСУ.
Мужчина пытался пересечь границу через реку, но его заметили в зарослях камышей.
"Мужчину, пытавшегося преодолеть реку Кучурган вброд и добраться до Молдовы, с помощью беспилотника с тепловизором обнаружили пограничники в Одесской области. Нарушитель уже успел опрокинуть некоторые вещи на другой берег, но, увидев пограничный наряд, спрятался в камышах. Он был полностью мокрый, без верхней одежды" - говорится в сообщении.
Недавно спикер ГПСУ сообщил, сколько украинцев задержали за почти год при попытке незаконно пересечь границу. В общем задержали около 11 тысяч мужчин.
В конце ноября пограничники рассказали о новом способе, которым уклонистов переправляют за границу. Теперь проводники не хотят лично сопровождать людей, а предпочитают вести "клиентов" онлайн, отслеживая их геолокацию из-за границы.
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