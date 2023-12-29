В ночь на 29 декабря в Одесской области пограничники на границе с Молдовой задержали уклониста с помощью тепловизора.

Об этом сообщает ГПСУ.

Мужчина пытался пересечь границу через реку, но его заметили в зарослях камышей.

"Мужчину, пытавшегося преодолеть реку Кучурган вброд и добраться до Молдовы, с помощью беспилотника с тепловизором обнаружили пограничники в Одесской области. Нарушитель уже успел опрокинуть некоторые вещи на другой берег, но, увидев пограничный наряд, спрятался в камышах. Он был полностью мокрый, без верхней одежды" - говорится в сообщении.

Недавно спикер ГПСУ сообщил, сколько украинцев задержали за почти год при попытке незаконно пересечь границу. В общем задержали около 11 тысяч мужчин.

В конце ноября пограничники рассказали о новом способе, которым уклонистов переправляют за границу. Теперь проводники не хотят лично сопровождать людей, а предпочитают вести "клиентов" онлайн, отслеживая их геолокацию из-за границы.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

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