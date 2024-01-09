Пограничники задержала закарпатского блогера, который пытался переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Свои действия он снимал на видео, которые теперь станут материалами административного дела.

"С утра проснулся, сел на велосипед, помолился и поехал. В сторону границы венгерской", - описывает свои действия мужчина.

Однако проплыть ему удалось не больше метра - вода была слишком холодная, глубокая, а течение сильное.

Вскоре его поймали пограничники.

Ранее еще один блогер рассказывал в ТикТок, как успешно переплыл Тису и попал в Румынию. Местные полицейские, дали в участке ему сменную сухую одежду и еду, после чего отвезли к границе с Украиной, поставили у украинских пограничников "какую-то отметку" и повезли его в миграционную службу, где ему дали документ, разрешающий перемещаться по Румынии. Затем этот документ он показал на границе с Венгрией, где ему поставили штамп. Теперь он может передвигаться по всей территории Евросоюза.

В Европе его поймали другие уклонисты и предъявили претензии.

Также мы рассказывали, как пограничники задержали двух мужчин в водолазных костюмах, пытавшихся вплавь сбежать из Украины в Венгрию.