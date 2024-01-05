"Тут даже воздух другой". Украинец рассказал о своем опыте бегства в Румынию через Тису
Украинец рассказал, как незаконно пересек границу, переплыв реку Тиса, и попал в Румынию.
Видеообращение молодого мужчины появилось в соцсетях.
Стоя еще в мокрой после заплыва одежде, парень говорит, что ему "п@зда как холодно", но зато "даже воздух другой, уверенность другая", а "та х@йня позади, которая меня ждала". По его словам, с пересечением границы "были нюансы", но в целом все "прошло легче, чем я думал".
В мокрой одежде мужчина около 2 километров вдоль трассы, пока к нему не подъехали местные полицейские, дали в участке ему сменную сухую одежду и еду. Там же он и переночевал.
Утром правоохранители отвезли парня к границе с Украиной, поставили у украинских пограничников "какую-то отметку", после чего повезли его в "какое-то посольство в Румынии", затем в миграционную службу, где ему дали документ, разрешающий перемещаться по Румынии.
Затем этот документ он показал на границе с Венгрией, где ему поставили штамп. Теперь он может передвигаться по всей территории Евросоюза.
В комментариях люди поздравляют его с началом новой жизни и хвалят.
Ранее мы рассказывали, как пограничники задержали двух мужчин в водолазных костюмах, пытавшихся вплавь сбежать из Украины в Венгрию.
Также мы приводили репортаж о том, как мужчины нелегально бегут из Украины в Румынию.