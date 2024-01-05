Украинец рассказал, как незаконно пересек границу, переплыв реку Тиса, и попал в Румынию.

Видеообращение молодого мужчины появилось в соцсетях.

Стоя еще в мокрой после заплыва одежде, парень говорит, что ему "п@зда как холодно", но зато "даже воздух другой, уверенность другая", а "та х@йня позади, которая меня ждала". По его словам, с пересечением границы "были нюансы", но в целом все "прошло легче, чем я думал".

В мокрой одежде мужчина около 2 километров вдоль трассы, пока к нему не подъехали местные полицейские, дали в участке ему сменную сухую одежду и еду. Там же он и переночевал.

Утром правоохранители отвезли парня к границе с Украиной, поставили у украинских пограничников "какую-то отметку", после чего повезли его в "какое-то посольство в Румынии", затем в миграционную службу, где ему дали документ, разрешающий перемещаться по Румынии.

Затем этот документ он показал на границе с Венгрией, где ему поставили штамп. Теперь он может передвигаться по всей территории Евросоюза.

В комментариях люди поздравляют его с началом новой жизни и хвалят.

Ранее мы рассказывали, как пограничники задержали двух мужчин в водолазных костюмах, пытавшихся вплавь сбежать из Украины в Венгрию.

Также мы приводили репортаж о том, как мужчины нелегально бегут из Украины в Румынию.