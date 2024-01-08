Парня, который рассказывал в соцсетях, как переплыл Тису и оказался в Румынии, нашли в Европе украинцы.

Они стали предъявлять ему претензии за то, что парень слишком бурно выражал радость от успешного перехода границы.

Мужской голос за кадром говорит, что "вас нужно щемить, но мы не можем щемить, потому что тут закон, мы свое лицо будем портить в Европе".

В конце концов парень просто сбежал.

Судя по голосам тех, кто его хейтит на видео, это также мужчины-украинцы призывного возраста, которые, очевидно, не находятся на фронте и вообще не находятся в Украине.

Поэтому данное видео уже разошлось по соцсетям под кодовым названием "уклонисты хейтят уклониста".

Напомним, украинец в соцсетях рассказал, как незаконно пересек границу, переплыв реку Тиса, и попал в Румынию.

Ранее диагноз известного борца с уклонистами Михаила Жернакова признали недействительным, а его самого - годным к службе. Ранее установленный диагноз "плоскостопие" был опровергнут, а предварительный вывод признан основывающимся на недостоверной информации.

Также мы рассказывали, что на Закарпатье пограничники задержали 29-летнего жителя Коломыи, который пытался переплыть пограничную реку Тиса на надувном матрасе, притворившись ребенком.