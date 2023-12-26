Известного активиста и борца с уклонистами от мобилизации, председателя правления "Фундации DEJURE" Михаила Жернакова признали полностью годным к военной службе.

Об этом сообщает издание "Закон и бизнес" со ссылкой на источники.

По результатам прохождения ВВК Жернаков был признан полностью пригодным к военной службе. Ранее установленный диагноз "плоскостопие" был опровергнут, а предварительный вывод признан основывающимся на недостоверной информации.

Кроме того, в ТЦК Жернакова оштрафовали за уклонение от явки по повестке на 5300 гривен.

Активист при этом предоставил справку, что он работает преподавателем на 0,75 ставки в частном учреждении Университет "Киевская школа экономики", а потому имеет право на отсрочку как научно-педагогический работник с ученым званием доктора юридических наук, ссылаясь на ч.1 ст.23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Сейчас инициируется проверка вуза и оценка на предмет плагиата диссертации Жернакова на соискание научной степени доктора юридических наук по теме "Налоговые споры: реформирование механизмов решения".

Как мы писали, группа адвокатов собиралась обжаловать заключение относительно его ограниченной пригодности к военной службе из-за плоскостопия.

Вскоре после этого Жернакова задержали и доставили в ТЦК за неявку по повестке.