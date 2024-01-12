В селе Оноковцы под Ужгородом произошел конфликт местных жительниц с сотрудниками ТЦК на новом блокпосту.

Видео публикуют чаты Закарпатья.

На кадрах женщины возмутились тем, что военкомы установили блокпост, на котором выдают мужчинам повестки.

"Почему никто из вас не идет на передовую, а бедняков ловите, пока мы парням банки (донаты - Ред.) собираем? Хлопцы сидят голые и босые, пока мы им банки собираем, а вы обутые. Что это такое? Пи@дота е@аная, кошмар! Что вы тут делаете? Почему останавливаете простых бедняков, выписываете им повестки? Почему вы, здоровые ребята не идете? Мы псы, по-вашему? Вы все делаете не по закону! Почему вы тут устроили блокпост, где на него документы?" - негодует женщина.

Затем она добавила, что украинцы "не хуже москалей", но даже "москали такого не делают, как вы: вылавливаете холопов, как крыс".

По словам другой женщины, многие мужчины из ее села погибли, а военкомы стоят на блокпосту без толку.

"Почему не идут полицейские, 300 тысяч депутатов, обученные люди, а вы ловите бедняков? Что это за блокпосты за наши налоги? Идите отсюда! Сейчас люди придут сюда с вилами, мы будем в вас камнями кидать", - заявила разгневанная женщина.

Один из военных сообщил ей, что он инвалид, на что она парировала: "Вы все тут инвалиды?" Ее сторонница сказала, что из его знакомого без ноги забрали на фронт, на передовую.

Осенью мы рассказывали, как в Одессе произошел конфликт между гражданскими и военкомами.

А в начале декабря "Страна" писала, что полицейские Николаева вмешались в конфликт, возникший между таксистами и работниками ТЦК.