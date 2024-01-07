Народный депутат Евгений Шевченко сообщил, что в Белой Церкви Киевской области работники ТЦК поймали и увезли парня: потом он скончался в больнице от побоев.

"Делом занимается местное управление СБУ. В СМИ информации пока нет. Видимо пытаются скрыть происшествие и замять дело", - написал депутат.

Отметим, что ещё до нового года прошел слух о смерти человека в Белой Церкви после его избиения сотрудниками ТЦК. Но его тогда же официально опровергли в полиции, заявив, что им таких сообщений не поступало и что ТЦК также это опровергают.

Сам Шевченко позже написал новый пост в котором заявил, что "люди, сообщившие о происшествии в БЦ не сообщают данных пострадавшего. Так же не было обращений родственников. Поэтому считаю информацию не подтвержденной и на данный момент не имеющей события преступления. Но, умалчивать информацию про подобные происшествия не имею права".

Напомним, вчера нардеп Георгий Мазурашу сообщил, что на Закарпатье люди в военной форме забрали мужчину из машины прямо на блокпосту, оставив его жену и ребенка одних в автомобиле. Также он опубликовал видео с рассказом жены.

Позже в телеграм-каналах появилось видео, на котором она извиняется.