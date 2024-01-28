Украина сможет подготовить любое количество военнослужащих, которое будет определено новым законом об ужесточении мобилизации.

Об этом заявил командующий подготовки командования Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк в интервью изданию "Радио Свобода".

"500 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч – как будет определено законом о мобилизации, мы готовы. На сегодняшний день, например, мы постоянно проводим соответствующие мероприятия, проходят служебные совещания, где уточняются фактические возможности всех учебных центров, реальное состояние инструкторского состава, потому что значительная часть задействована в районах выполнения боевых задач. Сейчас мы способны обучить любое количество личного состава", - заверил Николюк.

По словам командующего, за рубежом было подготовлено 20% военнослужащих, остальные прошли подготовку в Украине.

Также Николюк добавил, что Украина по боевому опыту уже "на несколько лет опережает тех, кто ее учит".

"Мы, конечно, обмениваемся этим опытом, но необходимо учитывать, что дело не стоит на месте. Любая война меняется, и эти тонкости необходимо учитывать", - сказал командующий.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что командование ВСУ просит мобилизовать в армию 500 тысяч человек.

Однако позже главком ВСУ Валерий Залужный опроверг, что просил призвать такое количество людей.

Между тем уже сам Зеленский на днях заявил, что пока не видит необходимости в мобилизации 500 тысяч человек в ВСУ.