Россия, которая не считает людей, мобилизует трупы. В свою очередь, Украине всегда будет не хватать мобилизованных.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский по итогам Всемирного экономического форума в Давосе.

"Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону ты должен быть в Украине. Это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты можешь работать и не быть на фронте, это зависит от ситуации. Но ты должен платить налоги. В общем, это справедливо - платить налог. Но во время войны этот вопрос стоит очень остро. Этот вопрос – справедливость", – сказал президент.

Он заявил, что Украине никогда не будет хватать мобилизованных.

"Мы боремся против РФ, которая не считает людей. И она может мобилизовать своих людей, потому что она мобилизует трупы. Понимаете, они знают, что мобилизуют трупы. Они мобилизуют мясо. Им все равно, вернется этот человек или нет", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что к украинцам призывного возраста, которые незаконно уехали за границу, "есть вопросы".

Напомним, в Минобороны назвали сроки внесения в Верховную Раду новой редакции законопроекта об ужесточении мобилизации.