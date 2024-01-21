Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит необходимости в мобилизации 500 тысяч человек в ВСУ.

Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4.

"Я так говорю не для того, чтобы кому-то понравиться. На сегодняшний день я не увидел, пока, понятных деталей для того, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать", - сказал Зеленский.

Также, по его словам, есть и вопрос относительно того, имеются ли деньги в бюджете, чтобы профинансировать такое увеличение армии.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что командование ВСУ просит мобилизовать в армию полмиллиона человек. Но позже главком ВСУ Валерий Залужный опроверг, что просил призвать такое количество человек.

Война в Украине идет уже 697-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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